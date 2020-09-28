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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. 4 مصابين بانقلاب سيارة في بني سويف

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:47 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 طلاب، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كوبري الزلط بقرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: زياد محمد عبدالخالق (14 سنة) ومحمد رمضان محمد (14 سنة) ومحمد أشرف محمد (10 سنوات) ويوسف أشرف محمد (14 سنة) وجميعهم مقيمون بقرية الميمون.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم.

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