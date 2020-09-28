بالأسماء.. 4 مصابين بانقلاب سيارة في بني سويف

أصيب 4 طلاب، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كوبري الزلط بقرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: زياد محمد عبدالخالق (14 سنة) ومحمد رمضان محمد (14 سنة) ومحمد أشرف محمد (10 سنوات) ويوسف أشرف محمد (14 سنة) وجميعهم مقيمون بقرية الميمون.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم.