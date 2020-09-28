رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يعتمد معيارا جديدا للتعامل مع انتشار كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:52 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
أ ش أ
طباعة
قررت الحكومة اللبنانية اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة لعدد السكان، للتعامل مع انتشار وباء كورونا، استنادا إلى إحصاءات يومية لتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إغلاقها وعزلها لمدة 14 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف وباء كورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء المعنيين، حيث جرى استعراض التدابير والإجراءات اللازمة والتي من شأنها أن تحد من ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.

وتقرر خلال الاجتماع أن يكون الإعلان عن المناطق التي سيتم إغلاقها وعزلها من خلال منصة إلكترونية ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، والتي ستتولى إصدار القرارات التنفيذية المناسبة، على أن تُعطى المناطق التي ستخضع لقرار الإغلاق والعزل مهلة يومين لتأمين حاجات قاطنيها.

ويشهد لبنان ارتفاعا يوميا كبيرا في وتيرة الإصابات بوباء كورونا، وسط تحذيرات من أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية المجهزة للتعامل مع الحالات المصابة التي تستدعي تلقي عناية طبية وصحية أوشكت على بلوغ طاقتها القصوى.

موضوعات متعلقة

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

رسميًّا.. السعودية تعلن الحظر على المنتجات التركية

الحكومة تعلن عودة أعمال البناء للحاصلين على رخصة 4 أدوار

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

الخواجة: فخور بصناعة التحف والأنتيكات.. والرئيس عمل على جذب السياحة

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
القس. رفعت فكرى
مصر ومحاربة الفساد
المزيد

الثقافة

«مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو».. جلسة بحثية في مؤتمر عبد الناصر

الوجه الآخر لـ جمال عبد الناصر.. «مفتون بشعر المتنبي وروايات تشارلز ديكنز»

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة

الأربعاء.. لبنى إسماعيل تناقش «عناقيد الغضب» بالنيل الثقافية