استبعاد 10 مرشحين لعدم استيفاء أوراق الترشح بالبحيرة

استبعدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، الإثنين، 10 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم وذلك لعدم استيفاء أوراق الترشح، وكذا عدم اجتياز الكشف الطبي.شملت قرارات الاستبعاد مرشح حزب النور السلفي وكذا استبعاد 4 مرشحين بدائرة كفر الدوار، ومرشحان بدائرة أبو حمص وإدكو، ومرشحان عن دائرة المحمودية ورشيد والرحمانية، ومرشّحًا عن دائرة الدلنجات.وتقدم المرشحين المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة بطعون انتخابية أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة لإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.ويتنافس المرشحون بالمحافظة على 18 مقعدا ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد، جاء تقسيم الدوائر الانتخابية بالقانون الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية حيث جاءت الدائرة الأولي ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 34 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 25 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزا أبو حمص وادكو 20 مرشحا للمنافسة على مقعدين.الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 15 مرشحا للمنافسة على مقعد.الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 20 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين.