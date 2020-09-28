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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في خدمتك.. 7 خطوات لمعرفة الفرق بين الفضة الأصلية والمزيفة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:53 م
الفضة
الفضة
مرام سعيد
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تنجذب البنات دائما لشراء الفضة خاصة في الفترة الأخيرة ولكن مع ازدياد الإقبال عليها بدأت تغزو في الأسواق المزيفة منها، لذا من خلال هذه السطور سوف نخبرك كيفية معرفة الفضة الأصلية من المزيفة في خطوات بسيطة.

• صوت رنين الفضة
الفضة الأصلية عند سقوطها يحدث لها صوت واضح كرنين الجرس، وغير الأصليه يكون يحدث بها صوت رنين منخفض، ويمكنك أن تجرب ذلك من خلال رمي قطعة فضة أصلية وقطعة مزيفة على سطح متماثل وسوف تلاحظ وجود فرق بين الصوتين.

• الكلور
الفضة الأصليه يحدث بها صدأ من الكلور أما المزيفة أو المغشوشة لا يحدث بها صدأ.

• المغناطيس
الفضة الأصلية لا تتأثر بالمغناطيس أما المزيفة تنجذب له.

• تغيير لون الجلد
الفضة الأصليه تغيير لون الجلد إلى الأخضر أما المزيفة لا تغير لون الجلد.

الدمغة
الفضة الأصلية يكون عليها علامات في العادة تكون على شكل "800 ـ 900 ـ 925" وهذه الأرقام تدل على نسبة الفضة ونقائها.

اللمس
احضر قطعة من الجليد وضعها على قطعة الفضة وقم بلمسها، فإذا لاحظت أنك تشعر بانخفاض حرارة الفضة بسرعة كبيرة جدا فهي فضة أصلية، ويعود ذلك إلى كون الفضة من المعادن السريعة التوصيل للحرارة وبصورة أكبر من المعادن الأخرى.

النظر
وسيلة أخرى يمكن القيام بها وبسرعة، مرة أخرى أحضر قطعة من الجليد وقطعة أخرى من المعدن وضعها عليها وراقبها بعناية شديدة، ستلاحظ مرة أخرى سرعة ذوبان الجليد بطريقة سريعة جدا فهذا يعني أنها أصلية.

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