قنصل فرنسا بالإسكندرية: فتح أبواب المعهد مع مراعاة التبادل الاجتماعي

قالت جانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، إن المحافظة تمتلئ بالطاقات والشباب، موضحة أن أبواب المعهد الفرنسي ستكون مفتوحة للجميع مع مراعاة قواعد التبادل الاجتماعي.جاء ذلك في فيديو بث عبر الصفحة الرسمية للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي؛ بمناسبة توليها منصب مدير المركز الثقافي الفرنسي بالمحافظة.وأعربت إيريرا عن سعادتها وفخرها بتولّيها إدارة المركز في الإسكندرية، موضحة أن المركز يمثل مهد الثقافات ومركزًا للمثقفين والموهوبين، قائلة: "أنا متحمّسة للغاية لهذا المنصب والعمل على نشر الثقافة الفرنسية، بالتنسيق والتعاون مع كل الشركاء والأصدقاء في المدينة".