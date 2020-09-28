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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بالأسماء.. مرشحو «مستقبل وطن» لخوض انتخابات النواب بسوهاج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:15 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمود عبد العال
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين، كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، حيث تضمنت قبول أوراق 194 مرشّحًا لخوض الانتخابات بنظام الفردي على 14 مقعدًا في 8 دوائر بسوهاج، ورشح حزب مستقبل وطن 19 مرشحًا لخوض الانتخابات بالمحافظة، وجاءت أسمائهم كالتالي:

أولًا: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج وتضم (مركزى سوهاج وجزيرة شندويل وأقسام أول وثان سوهاج وسوهاج الجديدة)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 21 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كلًا من:
*رجب إبراهيم مرسى يوسف.. وشهرته رجب القرم (رقم 1 – رمز القلم)
*محمد فقير محمد السيد.. وشهرته الدكتور محمد فقير (رقم 2 – رمز الكتاب)

ثانيا: الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم وتضم (مركزى أخميم وساقلتة وقسم الكوثر)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 27 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كل من:

*محمد محمود لبيب على دياب.. وشهرته محمد لبيب (رقم 1 – رمز المسدس)
*أحمد وائل قدرى عبدالكريم..وشهرته وائل المشنب (رقم 2 – رمز الأسد)
*زكريا محمد السيد حسان.. وشهرته زكريا حسان (رقم 3 – رمز القلم)
*أكرم فتحى دسوقى محمد وشهرته أكرم فتحى العمدة (رقم 4 – رمز الكتاب)

ثالثا: الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة وتضم (مركز المراغة)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 15 مرشّحًا للتنافس على مقعد واحد ورشح الحزب

*همام العادلي مصطفى محمد وشهرته همام العادلي (رقم 1 – رمز القلم)

رابعًا: الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا وتضم (مراكز طما وطهطا وجهينة وقسم طهطا)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 49 مرشّحًا للتنافس على 3 مقاعد ورشح الحزب كلا من:

*مصطفى سيد محمد سالم.. وشهرته مصطفى سالم (رقم 1 – رمز القلم)
*أحمد محمد طلعت.. وشهرته دكتور أحمد طلعت أبودومة(رقم 2 – رمز الكتاب)
*إيهاب محمد عبدالعزيز.. وشهرته إيهاب مصلح أبوعقيل(رقم 3 – رمز المسدس)
*صلاح الدين شوقى محمد عقيل.. وشهرته لواء صلاح شوقى (رقم4- رمزالسلم)
*إبراهيم محمد محمد خليفة.. وشهرته إبراهيم خليفة (رقم 38– رمزالأباجورة)

خامسًا: الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا وتضم (مركزى جرجا والعسيرات وقسم جرجا)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 27 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كلا من:

*محمد إسماعيل أبوالمجد رضوان..وشهرته محمد الجبالى (رقم 2- رمز القلم)
*خليفة رضوان خلف رضوان..وشهرته خليفة رضوان (رقم 3- رمز الكتاب)
*رشدى محمد وفقى عبدالقادر..وشهرته رشدى همام (رقم 25 – رمز المسدس)

سادسًا: الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة وتضم (مركز المنشاة)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 18 مرشحا للتنافس على مقعد واحد ورشح الحزب
*فيصل محمد على حسن.. وشهرته فيصل الشيبانى (رقم 1 – رمز الأسد)

سابعًا: الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا وتضم (مركز البلينا)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 24 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كلا من:
*محمود حمدى أحمد.. وشهرته محمود أبوالخير (رقم 1 – رمز القلم)
*نورالدين أسعد صادق..وشهرته نور أبوستيت (رقم 2 – رمز الكتاب)

ثامنًا: الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام وتضم (مركز دارالسلام)
بلغ عدد المرشحين بالدائرة 13 مرشحًا للتنافس على مقعد واحد ورشح الحزب
*جابر أحمد محمد عبدالعال.. وشهرته جابر الطويقى (رقم 1 – رمز الكتاب)

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