توافد المواطنين على عزاء المنتصر بالله بكنيسة العذراء (صور)

توافد عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، على كنيسة السيدة العذراء بحي الزمالك، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، وذلك وسط تشديد أمني ووقائي، حيث التزم الحضور بارتداء الكمامة قبل الدخول والتعقيم على أبواب الكنيسة.وبدأت مراسم عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء، وحرص الحضور على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام جميع أدوات التعقيم.وتم تشييع قداس الجنازة الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بحي المهندسين.وتوفي النجم الكبير المنتصر بالله أمس بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.وأصيب الفنان الراحل منذ 10 سنوات بعدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل.