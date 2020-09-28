طارق عبد الحليم يطرح «أمور» على يوتيوب

طرح نجم الأغنية الشعبية طارق عبد الحليم كليب بعنوان "أمور" عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وأكد "عبد الحليم" في تصريحات صحفية، أن الكليب سوف يتم طرحه الأسبوع المقبل على بعض القنوات الفضائية.أغنية "أمور" كلمات سمير زغلول، ألحان سامى فرج، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتية محمد جودة، ومن إخراج حسام المهدى.