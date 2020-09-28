رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: واشنطن ستستخدم نفوذها لتخفيف النزاع بين تركيا واليونان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:09 م
بومبيو
بومبيو
أ ش أ
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري بالمنطقة لمحاولة تخفيف النزاع بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع بومبيو مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في مدينة سالونيك اليونانية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - أن الولايات المتحدة واليونان تبادلتا وجهات النظر بشأن شرق المتوسط، مؤكدين مجددًا اعتقادهما بأن قضايا تعيين الحدود البحرية ينبغي أن تحل بطريقة سلمية.

وأضاف البيان: "أن البلدين يؤكدان على تمسكهما بتحسين التعاون الوثيق بينهما بوصفهما حليفين في الناتو، باستخدام كل الوسائل المناسبة المتاحة لديهما لضمان تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة على نطاق أوسع".

ووقع بومبيو - خلال زيارته إلى سالونيك "ثاني أكبر مدينة في اليونان" - على اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا، واجتمع بقادة الأعمال في قطاع الطاقة لمناقشة تنويع الطاقة ومشروعات البنية التحتية في اليونان.

وتعد اليونان المحطة الأولى في جولة بومبيو إلى أوروبا والتي تستغرق خمسة أيام، وتشمل كل من إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وفي وقت لاحق اليوم، سيغادر بومبيو إلى جزيرة كريت اليونانية حيث من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأن يزور قاعدة بحرية أمريكية في خليج سودا.

وكانت حدة التوتر قد زادت مؤخرا بين اليونان وتركيا المجاورة هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، ما زاد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

موضوعات متعلقة

رسميًّا.. السعودية تعلن الحظر على المنتجات التركية

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

الصور

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

الأكثر قراءة

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

فيريرا يرحب بخلافة فايلر في الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة

جمال زهران: تجربة الاتحاد الاشتراكى نتج عنها حراك سياسى

مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية