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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يحبس 8 آلاف تلميذ في ليفربول

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:06 م
كورونا
كورونا
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قال عمدة مدينة ليفربول البريطانية جو أندرسون، إن هناك 8 آلاف تلميذ وأكثر من 350 من المعلمين والموظفين في مدارس المدينة يعزلون أنفسهم حاليًا، وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وأضاف أندرسون - في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين - "أن عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي في ليفربول بلغ 1254 حالة، وقد زاد عدد المصابين إلى حوالي 5 آلاف ويتضاعف كل 6 أيام"،

وتابع: "أن هناك حاليًا 8 آلاف تلميذ في العزل الذاتي المنزلي وأكثر من 350 معلمًا وموظفًا، رجاءً حافظوا على سلامتكم واعتنِوا بأنفسكم".

وبلغ معدل الإصابة في ليفربول خلال 7 أيام - وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم - 242 حالة لكل 100 ألف شخص في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر، أي ما يقرب من خمسة أضعاف المتوسط في إنجلترا، في حين أنه في مدينة بولتون التي كانت سابقا صاحبة أعلى معدل في إنجلترا، ويبلغ معدل الإصابة 212 حالة لكل 100 ألف شخص.

ويرى القياديون في المدينة أن فرض المزيد من القيود التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم، أمر لا مفر منه الآن وقد يتم الإعلان عنه في غضون أيام، وفقًا للصحيفة.

ونقلت "الجارديان" عن مصدر قوله: إن الإجراءات يمكن أن تذهب إلى أبعد من إغلاق قطاع الضيافة، ومن المتوقع الإعلان عنها قبل يوم الأربعاء.

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