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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الدولي يدعم «إعلام السودان» للتوعية بمشاريع الإصلاح

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:22 م
البنك الدولي
البنك الدولي
محمد عمر
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اتفقت وزارة الثقافة والإعلام السودانية والبنك الدولي، اليوم الإثنين، على عدد من البرامج، لدعم دور الإعلام خلال المرحلة الانتقالية، ونقل السودان إلى مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال لقاء لقاءه وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم بالخرطوم، عثمان دايون، المدير القطري للسودان وجنوب السودان وارتريا وإثيوبيا بالبنك الدولي، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وقال دايون إن اللقاء بحث سبل تعاون البنك مع الوزارة في إطار أهمية دور الإعلام في دعم وعكس أطروحات ومشروعات الفترة الانتقالية.

وأوضح دايون أن اللقاء تناول أيضا دور الإعلام في تشجيع العمل بصورة جماعية ونشر الإصلاحات المطروحة بطريقة صحيحة وبناءة تسهم في بناء مستقبل مشرق للسودان، مشيرا إلي أن الوزارة والبنك اتفقا علي برامج مشتركة تضمن قيام الإعلام بدوره المرتقب.

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