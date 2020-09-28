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القبلة

حصاد قافلة الأزهر الدعوية بشمال سيناء: ألف فتوى و9 ورش عمل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:05 م
حصاد قافلة الأزهر
حصاد قافلة الأزهر الدعوية
أميرة العناني
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اختتمت قافلة الأزهر الدعوية والطبية بسيناء عملها التي كانت مقسمة على مجموعتين في بئر العبد والعريش، وبلغت ندوات القافلة 25 ندوة و9 ورش عمل عن خطورة المخدرات والإدمان.

وألقى أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والوعّاظ خطبة الجمعة في 10 مساجد بالعريش وفي مدينة بئر العبد، فضلًا عن توزيع مساعدات ومواد غذائية على 8 أحياء ببئر العبد.

وعقد وعاظ وواعظات الأزهر لقاءات وندوات وورش عمل، في عدد من كتائب ووحدات القوّات المسلحة ومقرات الأمن ومراكز الشباب والأندية والأحياء السكنية وأعضاء الكشّافة البحرية وجمعية رعاية الطلبة والمجلس القومي للمرأة وجمعية المرأة السيناوية ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة وعدد من التجمعات البدوية ورفح والشيخ زويد، إضافة إلى الإجابة على الكثير من الأسئلة الدينية والفتاوى جاوزت 1000 فتوى لحاجة أهالي بئر العبد والعريش والشيخ زويد إليها، للوقوف على بعض الفتاوى التي تهمهم.

وأكد وعاظ وواعظات الأزهر أنه لم تخل ندوة ولا ورشة عمل من العديد من الأسئلة والفتاوى، وصحة بعض الأحاديث وتفسير بعض آيات القرآن الكريم، مؤكدين على أن حرص أهالي سيناء على معرفة الفتاوى واستفسارهم عن بعض المفاهيم ينبع من وعيهم ونضوجهم وحرصهم على أخذ الفتوى من منبعها الأصيل، من الأزهر الشريف صاحب المنهج الوسطي المعتدل.

أضاف أعضاء القافلة أن أهالي سيناء يتمتعون بذكاء وفطنة كبيرة تجعلهم يتصدون لكل من يريد الإساءة إلى وطنهم الحبيب، مؤكدين أنهم هم أول حائط صد في الدفاع عن وطنهم بوعيهم وحبهم للوطن الغالي مصر.

واستقبل اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، قافلة الأزهر في أول أيامها، موجهًا الشكر للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولأعضاء القافلة، مشيدًا بدور الأزهر في مواصلة جهوده ودعمه لأهالي سيناء، خاصة هذه القافلة التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر (مجلّة نور) وبيت الزكاة والصدقات المصري، فقد شارك فيها قطاعات الأزهر كافة، تقديرًا لأهالي سيناء الطيبين.

تضم قافلة الأزهر الدعوية ١٦ من علماء الأزهر الشريف من بينهم ٤ سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونِخِل.

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