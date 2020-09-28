النمسا تحاصر كورونا بقوات الشرطة

أعلن كارل نيهمر، وزير داخلية النمسا، أنه تم نشر الشرطة بشكل متزايد في جميع أنحاء النمسا لاحتواء وباء كورونا خاصة أماكن التجمعات العامة، حيث قام ضباط الشرطة بالتحقق من مراعاة قواعد حظر التجول والحفاظ على مسافة الأمان.وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الإثنين، إنه تم فحص إجمالي 7733 فندقًا ومطعمًا وأماكن إقامة الفعاليات وتم تحرير 160 محضرًا في عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف: "هدفنا المشترك هو الحفاظ على عدد الإصابات منخفضًا.. وفي الأيام والأسابيع المقبلة سوف تواصل الشرطة إجراء فحوصات مركزة ومكثفة أكثر خاصة في المطاعم لأنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع انتشار العدوى".وأوضح أن أي شخص لا يلتزم بتعليمات رجال الأمن سوف يتعرض لعواقب في أي وقت، والأمر متروك للجميع للمساهمة في تقليل عدد الإصابات من خلال المسئولية الشخصية.