«MBC Bollywood» تعرض آخر أعمال النجم الهندي الراحل عرفان خان

تعرض قناة mbc bollywood الفيلم الهندي السينمائي angrezl medium آخر أعمال الفنان عرفان خان قبل رحيله في نهاية شهر إبريل الماضي.ويحمل الفيلم توقيع المخرج هومي أداجانيا، ويجمع كل كارينا كابور ورديكا مادان وآخرين، ويضيء الفيلم على حياة رجل، يفعل المستحيل لإرسال ابنته إلى لندن، حيث ستنقلب حياتهما معًا رأسًا على عقب، ويواجهان رحلة من المتاعب وفيها الكثير من المفاجآت ضمن أجواء طريفة.الجدير بالذكر أن فيلم "Angrezi Medium"، عرض لفترة وجيزة في الصالات السينمائية قبيل إقفالها بسبب انتشار جائحة كورونا في مارس الماضي. ومحبو النجم عرفان خان كانوا طيلة الأشهر الماضية في انتظار العرض التلفزيوني له.يُعرض فيلم "Angrezi Medium" على MBC Bollywood حصريًا ولأول مرة، الثلاثاء 29 سبتمبر 9 مساءً.