إجراءات الحكومات في التعامل مع كورونا في 40 لوحة بـ«التشكيليين»

تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين معرضا للفنانة النمساوية باربارا فيليب والذى يقام بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة ويفتتح فى السابعة مساء الأربعاء 30 سبتمبر.يضم المعرض 40 عمل فنى تصور الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول للحد من انتشار فيروس كورونا والتي لفتت نظر الفنانة باربارا فيليب فقامت بالتعبير عن انفعالاتها التي تولدت نتيجة ما أحدثته الجائحة من إغلاق للحدود والمتاجر وفرض العزلة الاجتماعية بين البشر وغيرها من المظاهر الاستثنائية التي طرأت على الحياة فى العالم، ويعقب الافتتاح لقاء مع الفنانة باربارا فيليب عبر شبكة الانترنت تتواصل خلاله مع الضيوف وتروى تجربتها الفنية للحاضرين.يشار إلى أن باربارا فيليب فنانة تشكيلية نمساوية تعمل بهولندا والنمسا، درست بأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا وباريس، وأقامت العديد من المعارض الخاصة في مختلف مدن العالم منها فيينا وامستردام ودبلن، تتميز باسلوب خاص في التعبير عن التحولات التي تحدث في العالم ومدلولاتها بصورة تجريدية.