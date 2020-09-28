السعودية وألمانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا الاتحادية نيلز آنن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيرها بما يخدم المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا، خلال الاتصال، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.