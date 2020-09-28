662 إصابة بكورونا في بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد، اليوم الإثنين، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بإصابات فيروس كورونا.وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن عدد الإصابات بالفيروس اليوم 662 حالة، مشيرة إلى وفاة حالة فقط وحالات الشفاء 802.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 353566 حالة.