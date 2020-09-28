سفير إيران يدعو مواطنيه إلى عدم ارتياد الحدود مع العراق

دعا السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، مواطنيه إلى عدم التوجه نحو الحدود العراقية في زيارة أربعينية الإمام الحسين، كون العراق أغلق الحدود بسبب قيود كورونا.وقال: "أرجو المواطنين عدم التوجه نحو الحدود مع العراق، لأنه لن يتم السماح لهم إطلاقا بالدخول".وأضاف: "مراسم زيارة الأربعين جارية من قبل المواطنين العراقيين في الوقت الحاضر وهم يتجهون الآن نحو كربلاء من مختلف مدن العراق، إلا أن الحكومة العراقية لم تسمح للزوار الأجانب بالدخول للمشاركة في هذه المراسم في ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".