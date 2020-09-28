تعرف على طقس الكنيسة في عيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، باليوم الثاني لعيد الصليب المجيد.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن طقس عيد الصليب شعانيني 3 أيام، وتقرأ فصول عيد الصليب في الثلاثة أيام العيد حتى أيام الآحاد، ويقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية، ويعامل عيد الصليب معاملة الأعياد السيدية.