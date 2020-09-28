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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 في سقوط صاروخ بالقرب من مطار بغداد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:50 م
مطار بغداد
مطار بغداد
عبير سليم
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أعلن مصدر أمني عراقي سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى.

وأوضح المصدر وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الإثنين أن صاروخ كاتيوشا سقط على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر إن صاروخ كاتيوشا أطلق من منطقة حي الجهاد في بغداد باتجاه مطار بغداد الدولي، وسقط على منزل قرب سياج المطار، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من أفراد العائلة في المنزل.

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