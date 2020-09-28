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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تايمز»: واشنطن ستعاقب أردوغان بنقل قاعدتها الجوية إلى كريت

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:49 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعلنت صحيفة "تايمز" البريطانية عن أن واشنطن تخطط لنقل وسائلها الحربية من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية، لمعاقبة الرئيس التركي، رحب طيب أردوغان، على تصرفاته.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها اليوم الإثنين، عن أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيدرس خلال زيارته الرسمية إلى اليونان، هذا الأسبوع، مقترحات تخص نقل الوسائل الحربية الحيوية من قاعدة إنجرليك إلى كريت، في إطار سياسة واشنطن الجديدة الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في شرق المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن مراقبين كثيرين رأوا في زيارة بومبيو إشارة إلى أن صبر واشنطن إزاء تصرفات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قريب من النفاد.

ولفت كاتب صحيفة "تايمز" إلى أن أردوغان يسمح لنفسه أكثر فأكثر بخطابات معادية للغرب، كما أنه اشترى في العام الماضي، منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وسائر حلفاء أنقرة في الناتو.

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري اليوناني، أثاناسيوس دروغوس، قوله إنه ليس واضحًا الآن: هل سيكون بإمكان واشنطن نقل كل وسائلها من قاعدة إنجرليك، بما فيها أسلحتها النووية؟، لكن مجرد قيام بومبيو بزيارة إلى اليونان كإشارة إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن خيارات بديلة بنشاط كبير، يمثل مصدر صداع لأردوغان.

وفي مايو الماضي، أعلن رون جونسون، رئيس اللجنة الفرعية للشئون الأوروبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل أسلحتها ومعداتها من قاعدة إنجرليك التي طالما لعبت الدور المحوري في ضمان المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى خور سودا في جزيرة كريت.

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