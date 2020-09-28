«يونيدو» تستضيف أعمال القمة العالمية للعلامات التجارية.. الخميس

تستضيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الخميس المقبل أعمال القمة العالمية للعلامات التجارية.وذكر بيان للمنظمة اليوم الإثنين، أن القمة يشارك في تنظيمها المعهد الأوروبي للعلامات التجارية، مشيرا إلى أن القمة العالمية للعلامات التجارية تسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي ودعم الشراكات التجارية، كما أنها بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات لدفع التنمية الاقتصادية.وأشار البيان إلى أن العلامة التجارية يمكن أن تكون أداة قوية لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأوضح البيان أن القمة ستناقش التداعيات الاقتصادية الحالية لجائحة فيروس "كورونا"، حيث أن العلامات التجارية لا تؤثر فقط على مستوى الشركات الفردية فحسب بل تؤثر أيضًا على الصناعات والبلدان والمناطق بأكملها؛ مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من مبادرات التنمية الاقتصادية.ولفت البيان إلى أن قمة العلامات التجارية 2020، سوف تتمحور حول (الاستخدام الفعال للعلامة التجارية) و(استثمارات العلامة التجارية من أجل الاستدامة) و(العلامات التجارية في عصر التحول الرقمي).