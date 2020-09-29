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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعيد فتح خدمات تأشيرات طلاب باكستان الشهر المقبل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:03 ص
تأشيرات
تأشيرات
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى باكستان، أنها ستستأنف خدمات منح تأشيرة الطلاب للباكستانيين، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، بعد توفقها بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين أن الخدمات ستقدم عن طريق مقرها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ومقر القنصلية العامة في مدينة كاراتشي.

وأكدت أن البعثة الأمريكية لدى باكستان ستبذل قصارى جهدها لمساعدة المتقدمين للحصول على تأشيرة الطلاب في أسرع وقت ممكن وبأمان، واصفة خدمات تأشيرة الطالب بأنها "أولوية قصوى".

وأشارت إلى أن هناك نحو 8 آلاف طالب من باكستان يدرسون في جامعات وكليات الولايات المتحدة، معربة عن ترحيب واشنطن بكل من يتطلع للدراسة هناك.

وأوضح بيان السفارة الأمريكية في إسلام آباد، أن على المتقدمين للحصول على هذه الخدمة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة "كورونا"، كارتداء كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن خدمات منح باقي التأشيرات ستستأنف في أقرب فرصة ممكنة.

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