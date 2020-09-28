باحث: علاقة عبدالناصر بالبابا كيرلس مضرب مثل للوحدة الوطنية

تحل، اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذي اشتهر بعلاقته الوطيدة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في شخص البابا السابق كيرلس السادس.وقال عماد راضي، الباحث في التاريخ الكنسي، والحاصل على دبلوم معهد الدراسات الكنسية في التاريخ الكنسي، إن الثابت هو أن العلاقة بين عبدالناصر والبابا كيرلس السادس كانت علاقة صداقة ومحبة كبيرة يتحاكى بها الأجيال، ويضربون بها الأمثلة في الوحدة الوطنية.وأشار الباحث الكنسي في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن أبناء الزعيم جمال عبدالناصر أسهموا في تمويل بناء كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية وهو ما يدل على أن الزعيم عبدالناصر، غرس في نفوس أبنائه قوة وقيمة الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين شخص وآخر، بسبب الدين أو اللون أو الجنس، وهو ما اعتمدت مصر على القيام به عبر أجيال وستظل ثابتة عليه على الدوام.