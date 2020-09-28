رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

باحث: علاقة عبدالناصر بالبابا كيرلس مضرب مثل للوحدة الوطنية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:44 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
جرجس صفوت
طباعة
تحل، اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذي اشتهر بعلاقته الوطيدة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في شخص البابا السابق كيرلس السادس.

وقال عماد راضي، الباحث في التاريخ الكنسي، والحاصل على دبلوم معهد الدراسات الكنسية في التاريخ الكنسي، إن الثابت هو أن العلاقة بين عبدالناصر والبابا كيرلس السادس كانت علاقة صداقة ومحبة كبيرة يتحاكى بها الأجيال، ويضربون بها الأمثلة في الوحدة الوطنية.

وأشار الباحث الكنسي في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن أبناء الزعيم جمال عبدالناصر أسهموا في تمويل بناء كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية وهو ما يدل على أن الزعيم عبدالناصر، غرس في نفوس أبنائه قوة وقيمة الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين شخص وآخر، بسبب الدين أو اللون أو الجنس، وهو ما اعتمدت مصر على القيام به عبر أجيال وستظل ثابتة عليه على الدوام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

الحكومة تعلن عودة أعمال البناء للحاصلين على رخصة 4 أدوار

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

فيريرا يرحب بخلافة فايلر في الأهلي

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

الخواجة: فخور بصناعة التحف والأنتيكات.. والرئيس عمل على جذب السياحة

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
القس. رفعت فكرى
مصر ومحاربة الفساد
المزيد

الثقافة

«مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو».. جلسة بحثية في مؤتمر عبد الناصر

الوجه الآخر لـ جمال عبد الناصر.. «مفتون بشعر المتنبي وروايات تشارلز ديكنز»

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة

الأربعاء.. لبنى إسماعيل تناقش «عناقيد الغضب» بالنيل الثقافية