رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدابير جديدة في بروكسل لمنع انتشار كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
انتشار كورونا
انتشار كورونا
أ ش أ
طباعة
تدخل التدابير الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأكثر تضررا بعد أن سجلت عددا كبيرا من الإصابات، حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنه ابتداءً من اليوم ستغلق الحانات والمقاهي والمطاعم أبوابها في الساعة الحادية عشرة مساء (بالتوقيت المحلي) وسيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص في المساحات العامة من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا؛ علاوة على منع تناول الطعام في الأسواق.

وكان عمدة المدينة قد أعلن القيود الجديدة أمس الأحد، بعد أن سجلت بروكسل 2353 حالة إصابة بالفيروس في أسبوع واحد. وبلغ معدل الإصابة فيها 327.7 حالة إصابة لكل 100 ألف ساكن على مدار الـ14 يوما الماضية.

واعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، سيصبح ارتداء الكمامات إجباريا في المناطق التجارية المزدحمة وأماكن تقديم الطعام، وسيكون إلزاميا أن يحمل الأشخاص أقنعة للوجه دائما لاستخدامها عند الضرورة، وسيتعين عليهم ارتداؤها عند الدخول للمدارس.

موضوعات متعلقة

حريق يلتهم 100 طن معسل في الدقهلية

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

إعفاء موظفى المحليات من فرز طلبات التصالح فى مخالفات البناء (مستند)

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و18 وفاة

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

«الحكاية الخرافية في سيناء».. كتاب جديد لـ مسعد أبو بدر

مصطفى الهندي: «والدي ترك 4 أعمال لم تنشر حتى الآن»

الأربعاء.. مدحت العدل ضيف صالون «جزويت» الثقافي

مبادرة «سوريا الأهل» تطلق كتابًا لخدمة الجالية السورية في مصر