تدابير جديدة في بروكسل لمنع انتشار كورونا

تدخل التدابير الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأكثر تضررا بعد أن سجلت عددا كبيرا من الإصابات، حيز التنفيذ اليوم الإثنين.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنه ابتداءً من اليوم ستغلق الحانات والمقاهي والمطاعم أبوابها في الساعة الحادية عشرة مساء (بالتوقيت المحلي) وسيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص في المساحات العامة من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا؛ علاوة على منع تناول الطعام في الأسواق.وكان عمدة المدينة قد أعلن القيود الجديدة أمس الأحد، بعد أن سجلت بروكسل 2353 حالة إصابة بالفيروس في أسبوع واحد. وبلغ معدل الإصابة فيها 327.7 حالة إصابة لكل 100 ألف ساكن على مدار الـ14 يوما الماضية.واعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، سيصبح ارتداء الكمامات إجباريا في المناطق التجارية المزدحمة وأماكن تقديم الطعام، وسيكون إلزاميا أن يحمل الأشخاص أقنعة للوجه دائما لاستخدامها عند الضرورة، وسيتعين عليهم ارتداؤها عند الدخول للمدارس.