«البنادرة» على مسرح تياترو الفردوس.. السبت

تقدم فرقة البنادرة للتراث المصري الشعبي حفلا غنائيا على مسرح تياترو الفردوس، السبت المقبل، بعد توقف دام عدة أشهر.ويأتي الحفل على ضفاف بحيرة قارون الشمالية، سعيا من الفرقة لتقديم فنها فى حضن الطبيعة الساحرة، والاستمتاع بالغناء والموسيقى في مسرح مفتوح في الهواء الطلق، إضافة لمراعاة الاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا.يذكر أن فرقة البنادرة للتراث الغنائي المصري الشعبي أسسها محمد عزت عام 1999، وقدمت أولى عروضها "عصرى شرطا يكون مصري" في بيت الهراوي بالقاهرة.