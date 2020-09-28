بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

بدأ، قبل قليل، اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتقنية «الفيديو كونفرانس».ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء، مع المحافظين، سير عملية التصالح على مخالفات البناء، وإجراءات التيسير على المواطنين، وكيفية تذليل شكاوى البعض من عدم سهولة التقدم ودفع جدية التصالح وفقا للأسعار القديمة.ومن المقرر أيضا مناقشة تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، بتنفيذ تجربة مشروعات الأسمرات، البديل لقاطني العشوائيات الخطرة، في كل المحافظات المصرية، وبحث توفير أراضٍ بكل محافظة كخطوة أولى لتنفيذ المشروع الرئاسي.ومن المرتقب أيضا الوقوف على الاستعداد لموسم الشتاء، ومدى توافر الإمكانات الكافية للتعامل مع مياه الأمطار والسيول حال سقوطها، ومدى التنسيق مع الجهات المعنية.