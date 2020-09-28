رسميًّا.. السعودية تعلن الحظر على المنتجات التركية

أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًّا عدم شراء أى منتجات تحمل علامة "صنع فى تركيا" بنهاية الشهر الجارى، بحسب صحيفة «جمهوريت» التركية.وقالت الصحيفة التركية: مع صدور هذا القرار سوف يتوقف شراء المنتجات التركية رسميًّا من قبل السعودية، التى تعد إحدى الأسواق الهامة بالنسبة لتركيا، وقال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين: «لقد تم تحذير الحكومة من أنه سوف يتم إيقاف التجارة بنهاية الشهر الحالى، وأننا نقوم بالشحنات الأخيرة، ولا نعرف ماذا نفعل، فقد تحطمت معنوياتنا».وتعتبر السعودية السوق الخامسة عشرة من ناحية استيراد المنتجات التركية، ويعيش آلاف المصدرين الأتراك المتعاملين مع السوق السعودية حالة من اليأس بعد إصدار السلطات السعودية لهذا القرار.وتبلغ صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية قيمة 3.3 مليار دولار، وحجم وارداتها 3 مليار دولار. وتحتل منتجات الأثاث المركز الأول بين الصادرات التركية للسعودية، تليها احتياجات ومستلزمات الفنادق، والفواكه والخضروات والمواد الغذائية والمنسوجات.وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم التعليق على القرار من ناحية السلطات التركية حتى الآن، فيما يقول المصدرون الأتراك إنه فى حين تتفاقم المشكلة إلا أن المسئولين الأتراك لم يتخذوا أى خطوات لحلها على وجة الخصوص، كما أعرب مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك عن أن هذه المشكلة لن يتم حلها خلال فترة قصيرة؛ حيث تتعلق بأسباب سياسية، إلا أنهم يبحثون عن طرق لحل الوضع والذى سوف يواجه الآلاف العاملين فى القطاع.