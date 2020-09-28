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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا استفاد سكان العشوائيات في عهد السيسي؟

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:57 م
السيسي
السيسي
نوران إمام
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تواصل القيادة السياسية في مصر حل أزمة العشوائيات التي تشكل خطورة على حياة قاطنيها، لذلك تبذل الدولة كل جهودها في إطار توفير حياة كريمة لأبناء العاصمة وبقية المحافظات من خلال تطوير العشوائيات الموجودة بها، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

• الأسمرات: حبل النجاة
جاء على أولوية المشروعات السكنية التي خصصتها الدولة للعشوائيات هي مشروع الأسمرات 1 و2 فيما شملت على 10980 وحدة سكنية وجاءت التكلفة الإجمالية نحو 1.6 مليار جنيه وتم تدشينها في إطار إنقاذ 43920 شخصًا من حياة العشوائيات التي يُحيطها الخطر من كل جانب.

• إنقاذ 29 ألف شخص
أمّا على الجانب الآخر، خصّصت الدولة مشروع كامل يحمل اسم الأسمرات 3 التي يهدف لتسكين 7298 وحدة سكنية بتكلفة بلغت نحو إجمالية 1.75 مليار جنيه بهدف إنقاذ حياة 29192 شخصًا من خطر العشوائيات.

• منطقة الزبالين بـ15 مايو
من أبرز المناطق التي اشتهرت بمصر بالعشوائيات وما تشمله من توابع خطيرة على قاطنيها لتأتي جهود الدولة في القضاء على تلك بؤرة الخراب والتلوث وتنشئ مساكن لأسر منطقة الزبالين حيث تضم 1000 وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه وذلك في إطار توفير حياة كريمة لهم.

• مشروع المحروسة
جاء المشروع الضخم على مرحلتين المحروسة 1، والمحروسة 2 ليشمل نحو 4913 وحدة سكنية و129 وحدة تجارية وإدارية بتكلفة إجمالية بلغت 940 مليون جنيه، ويستفيد منها 19652 شخصًا من قاطني العشوائيات.

• روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)
مشروع من ضمن عشرات المشاريع التي تدشنها الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها تليق بمكانتهم كمواطنين مصريين ليَضم المشروع نحو 816 وحدة سكنية و198 وحدة إدارية بتكلفة إجمالية بلغت 330 مليون جنيه، ويستفيد منها 3264 شخصًا.

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