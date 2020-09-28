استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع كفر الشيخ (صور)

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من تمهيد طريق كفرالشيخ – الشين، حيث تم رش طبقة المازوت أمام قرية كفرالمرازقة استعدادًا لأعمال رصف الطريق، بالإضافة إلى متابعة أعمال وضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق المنشاة الكبرى – الشين، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع، وذلك لتيسير الحالة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.