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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: 115 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 11 ألفًا و34 حالة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:32 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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أعلن مدير عام وزارة الصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، اليوم الإثنين، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 11 ألفا و34 إصابة.

وقال الدكتور نور هشام، في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية: "إن الإصابات الجديدة تضمنت 112 إصابة محلية، في حين أصيب 3 أشخاص بالفيروس أثناء تواجدهم خارج البلاد".

وأضاف: إن 54 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9 آلاف و889، لتشكل نسبة الشفاء 89.62% من إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد.. موضحًا أنه يوجد 8 مصابين في وحدة الرعاية المركزة، في حين يحتاج 5 آخرون إلى أجهزة تنفس صناعي، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 134 وفاة.

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