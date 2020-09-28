السودان: قضية فصل الدين عن الدولة لم تُناقش في المجلس الأعلى للسلام

أكد مجلس السيادة السودانى أن قضية فصل الدين عن الدولة لم تتم مناقشتها إطلاقا في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام.ونفى مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم الإثنين، ما نُشر في أحد المواقع عن تشكيل وفد جديد للتفاوض مع "الحركة الشعبية- شمال- جناح عبدالعزيز الحلو"، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة.وأضاف البيان: "ذكر الموقع في خبره أن المجلس العسكري وافق على قضية فصل الدين عن الدولة، ويوضح مجلس السيادة أنه لم تتم مناقشة هذه القضية إطلاقا في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام، وأنه ليس معنيا بها، وإنما هي قضية مؤسسات"، مشددا على أن الوفد الحكومي المفاوض لم يطرأ عليه أي تغيير.