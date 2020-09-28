أب لكل المصريين.. حكايات السيسي مع أطفال مصر

-نفسي أقابل السيسي

-التوجيه بعلاج الطفلة جانو

-أطفال بلا مأوى

"أب لكل المصريين"، ذلك هو الوصف الأدق على الذي يناسب الرئيس السيسي، فهو يحرص كل الحرص على مساندة وتعويض الأطفال الذي خسروا آبائهم وأهاليهم في ظل الحرب على الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية، ليكون هو بمثابة أب لهم، وتستعرض " الدستور" عددا من أبرز المواقف التي أظهرت إنسانية عبد الفتاح السيسي.لطالما كان الرئيس مستجيبًا لأوامر الشعب والصغير قبل الكبير، لتتحول بعض الكلمات التي همس بها الطفل المصاب بسرطان في الدم المعروف بـ"اللوكيميا"، في أذن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مطالبًا بمقابلة الرئيس السيسي قائًا "نفسي أقابل السيسي" ليدعو الرئيس الطفل بعد ذلك إلى القصر الرئاسي، ويهديه مصحفًا كتذكار له ويقبل رأسه داعيًا له بالشفاء.كانت دائمًا أحوال الغلابة من ضمن أولويات الرئيس السيسي، ومنها مطالبة ومناشدة المواطنة شيرين محب حكيم، والتي ناشدت الرئيس بالتدخل لعلاج ابنتها "جانو أسامة سعيد" بعد إصابتها بورم خبيث في الحبل الشوكي، الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة، ليقوم الرئيس الإنسان بالاستجابة للأم وأمر الجهات المعنية بعلاج الطفلة على نفقة الدولة في مستشفى وادي النيل، وسرعان ما بدأت الطفلة في تلقي جرعات العلاج الخاصة بمرضها.برنامج "أطفال بلا مأوى" من ضمن البرامج التي من المقرر تنفيذها والتي تم عرضها في اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يقوم بمعالجة ظاهرة شائعة على مستوى الجمهورية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال، حيث وجه الرئيس بتقديم المزيد من الدعم وحزم التمويل لهذا البرنامج الذي يساهم في دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع في إطار تربوي واجتماعي سليم بدلًا من استقطابهم لقوى الشر، خاصةً في المحافظات الأعلى كثافة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.