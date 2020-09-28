انتهاء تجهيز مستشفى الجراحات الجديد بطنطا يونيو 2021

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، انتهاء تجهيز مستشفى الجراحات الجديد في يونيو المقبل، على أن يتم التشغيل والعمل بكافة الأقسام خلال عام.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الاثنين، بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، ورؤساء الأقسام الجراحية بكلية الطب.وقال الدكتور عماد عتمان، إن كل قسم من الأقسام الجراحية سيتولى تشغيل الجزء الخاص به، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على توزيع غرف العمليات الخاصة بالأقسام المعنية طبقًا للبروتوكولات العالمية المتبعة في هذا الشأن ووفقًا لاحتياجات الأقسام.وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن المستشفى تضم كذلك الأقسام الإدارية والقطاع الخدمي، بما في ذلك المعامل والأشعة والعنايات المركزة والأقسام الأكاديمية ذات الطبيعة الاكلينيكية.ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، أن المستشفى تهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى هذا المجال بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، موضحًا أن المستشفى تبلغ مساحتها 2200 متر، وتتكون من بدروم و9 أدوار بسعة حوالى 766 سريرا، وتشمل 68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزى.