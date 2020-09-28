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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاة طفل بسبب «بابجي».. ألعاب تؤدي إلى الموت

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:19 م
وفاة طفل
وفاة طفل
نوران إمام
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توفي أمس طفل في بورسعيد عمره 12 عاما، إثر سكتة قلبية بسب انفعاله الشديد واستمراره في لعب «ببجي» ساعات متواصلة دون انقطاع.

وترصد «الدستور» في السطور التالية خريطة بأسماء ألعاب تؤدي للموت.

1- الحوت الأزرق
تأتي في مقدمة الألعاب الأكثر خطورة التي حظت بشهرة عالية في العالم، ويعود ذلك بسب اعتماد اللعبة على فضول الشباب مما نجحت في استقطاب عدد كبير من الشباب بالعالم، حيث تنقسم المراحل الخمسون إلى 3 مجموعات كل مجموعة لها تأثير نفسي مُحدد يؤهلك للوصول لما بعدها، فمن المهمة رقم (1 إلى 9) تسمى بمرحلة "الحث" وهي تكون مجموعة من الطلبات البسيطة ثم المجموعة الثانية والتي يطلق عليها بـ"التعود"، لتصل للمجموعة الأخيرة وهي "التأهيل" لتكون جاهزًا للانتحار.

2- ببجي
اللعبة التي ذاع سيتها في مجتمع الشباب وتعتمد على القتل للفوز والوصول لمرحلة النهاية وللأسف على رغم من شدة خطورة تلك اللعبة إلا أنها جحت في استقطاب عدد كبير من الشباب وأثبت أن اللعبة تسببت في ارتفاع حالات الطلاق نتيجة انشغال الأزواج بها ونسيان مسؤوليات الأسرة.

3- مريم
من الألعاب التي أشتهرت بدول الخليج خاصة وتعتمد على مؤثرات صوتية وقصص رعب تعتمد على اختياراتك في اللعبة ليصل الطفل أو المراهق للمرحلة الأخيرة وتبدأ اللعبة في تحريضة على الانتحار مما دفع أولياء الأمور والأسر لمنع تلك اللعبة ومراقبة أطفالهم.

4- جنية النار
تشجع تلك اللعبة الأطفال باللعب بالنار من خلال إشعالها وتقوم بتوهيمهم بأنهم سيصيحوا مخلوقات نارية بمجرد إشعالهم للغاز مما تيببت في ذعر للأهالي خوفًا على الأطفال من إصابتهم بمكروه.

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