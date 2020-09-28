رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر: مستعدون لزيادة المنح الدراسية لطلاب البوسنة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:26 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
طباعة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمشيخة الأزهر، السفير ياسر سرور، سفير مصر في البوسنة والهرسك، وذلك لبحث العلاقات القائمة بين الأزهر والبوسنة وسبل تعزيز دور الأزهر تجاه المجتمع البوسني.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر مستعد لزيادة عدد المنح المقدمة إلى طلاب البوسنة والهرسك، وتخصيص عدد منها للدراسة في المجالات العملية بجامعة الأزهر لتلبية احتياجات المجتمع البوسني في هذا المجال، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل القيام بدوره التعليمي والدعوي والمجتمعي لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

من جانبه، أكد سفير مصر في البوسنة والهرسك أن رسالة الأزهر عالمية ودوره محوري تجاه قضايا المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والجميع يشهد بما تقدمه هذه المؤسسة العريقة من جهود جبارة في مجال نشر الفكر المعتدل ومكافحة التطرف، وإرسال قوافل طبية بكوادر متميزة إلى خارج مصر، معربًا عن تقديره الشديد للإمام الأكبر، وأنه سيعمل على دعم علاقة المجتمع البوسني بالأزهر الشريف، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لطلاب البوسنة.

جدير بالذكر أن الأزهر كان قد سيّر قافلة طبية إلى البوسنة في 2016م، لاقت ترحيبًا كبيرًا لدى أهل البوسنة وأساتذة الطب.

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

حريق «شدات خشبية» بكوبري تحت الإنشاء في المرج

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

الصور

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

صفاء عبدالمنعم: عبدالناصر لن يُنسى أبدًا

هشام عزمي: عبدالناصر عاش مناصرًا للعروبة مناهضًا للاستعمار