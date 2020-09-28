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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب اندلاع حرب بين أرمينيا وأذربيجان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:42 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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شدد بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، على ضرورة تجنب اندلاع حرب بين أرمينيا وأذربيجان بسبب النزاع على إقليم ناغورنو كاراباخ.

وأكد ستانو- وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية- أهمية الدور الذي يتعين على الأطراف الدولية والإقليمية أن تلعبه لخفض احتمالات الحرب، قائلًا إن اندلاع حرب في القوقاز لا يصب في مصلحة أحد.

وأشار إلى أن المسئولين الأوروبيين يبذلون جهودًا دبلوماسية متعددة الأطياف لدفع الأطراف المتنازعة وتلك الإقليمية الداعمة لها للانخراط في عملية خفض التصعيد والعودة للحوار.

وردًا على سؤال حول وجود مقاتلين تم إرسالهم من سوريا للقتال في هذه المنطقة، أكد ستانو أن بروكسل اطَّلَعت على تقارير بهذا المعنى، ولكنها "لا تمتلك أدلة تثبت ذلك".. لافتًا إلى أن التدخل الخارجي في هذا النزاع يعد أمرًا غير مقبول.

وأجرى جوزيب بوريل اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان؛ لحثهما على تخفيف حدة التصعيد الحالي وحل المشاكل سلميًا عبر التفاوض.

ويناشد المسئولون الأوروبيون، الطرفين، الأرمني والأذري، العمل على خفض التصعيد والعودة إلى الحوار ضمن إطار مجموعة مينسك برعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

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