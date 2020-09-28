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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مُجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:13 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الترتيبات الجارية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة وإنجاز الأعمال المنفذة للاستعداد لهذه البطولة الرياضية المهمة، سواء في استاد القاهرة وغيره من المنشآت الرياضية التي ستستضيف منافسات هذه البطولة، مؤكدًا قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضي البارز على النحو المنشود، وتوفير كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه الغاية.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد مُجمل أعمال التطوير التي يخضعُ لها مُجمع الصالات المُغطاة باستاد القاهرة الدولي، واستمع إلى شرح حول البرنامج الزمني لها، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، التي تتسع لـ22 ألف مشجع، مباريات مجموعة مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة تسير بمعدلات إنجاز كبيرة، ومن المقرر أن تنتهي بالكامل بنهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن التطوير يتضمن رفع كفاءة المقصورة الرئيسية، وأرضيات الصالة، وتطوير غرف خلع الملابس، ومداخل اللاعبين والجمهور، وأنظمة الصوتيات والمرئيات والإضاءة، ونظم الإذاعة الداخلية والترجمة الفورية، فضلًا عن إنشاء المركز الصحفي الجديد، ومركز للمؤتمرات الصحفية، لخدمة الصحفيين وممثلي القنوات الفضائية.

كما عرض وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين وإداريين ومشجعين في الصالات المقرر استضافتها للبطولة، ودور المتطوعين في إنجاح ذلك، مشددًا على دور الدولة الفاعل في تذليل كل العقبات التي تواجه الترتيب لهذه البطولة الدولية المهمة.

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