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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق السنطة زفتى الجديد (صور)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:43 م
أعمال طريق السنطة
أعمال طريق السنطة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ بجولة تفقدية لطريق السنطة زفتى الجديد الذي يبلغ طوله 12 كيلو متر بتكلفة 400 مليون جنيه؛ للوقوف على أعمال الطريق المقرر الانتهاء منه في نوفمبر 2021.

أضاف المحافظ أن الطريق سيسهم في تقليل الكثافة المرورية بالطريق القديم حيث يحتوي الطريق على 6 كباري منها اثنان علويان وأربعة أنفاق.

واستكمل المحافظ جولته متفقّدًا الطريق السريع طنطا دفره، وطريق طنطا كفرالشيخ الدولي، موجّهًا كلًا من رئيس حي ثان طنطا ورئيس مجلس ومدينة طنطا وقطور برفع الإشغالات والأتربة من جَانبي الطريق.
أعمال طريق السنطة
أعمال طريق السنطة
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق السنطة زفتى الجديد (صور)
أعمال طريق السنطة
أعمال طريق السنطة
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق السنطة زفتى الجديد (صور)

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