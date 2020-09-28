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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

15 ألف طالب سجلوا رغباتهم بجامعة الأزهر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:05 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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بدأ تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام 2020، اليوم الإثنين، بجامعة الأزهر.

و قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تتابع عن كثب عمليات تسجيل رغبات طلاب الدور الأول، الذي بدأ اليوم أولًا بأول، والتي بلغت حتى الآن نحو 15 ألف طالبٍ وطالبةٍ قاموا بتسجيل رغباتهم.

وأوضح مستشار جامعة الأزهر للتنسيق أنه بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني)، والذين اعتمدت نتيجتهم أول أمس فسوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًّا لهم قريبا.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر قد أعلنت سابقًا، بدء أعمال التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر بداية من اليوم الإثنين وحتى الخميس القادم الموافق أول أكتوبر.

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