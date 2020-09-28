مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ويشترط في المتقدم لجوائز الدولة التشجيعية ما يلي:

ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجائزة ما يلي:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020- 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، في الثالثة عصر الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق مائة ألف جنيه مصري.- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة– القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020.- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ ولا يجوز استرداد هذا الإنتاج + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد على صفحتين + صورة البطاقة الشخصية + صورة شخصية (٤*٦) + ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم.- لا يجوز للمتقدم الانسحاب بعد انتهاء الموعد المحدد للتقدم.- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم إرسال بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديمه إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.- ألا تزيد سن المتقدم على 40 عامًا عند الإعلان عن الجائزة.- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.- أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق إقرارًا بذلك موضحًا به تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أو عرضه.- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، وأن يذكر المتسابق ذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.وفيما يخص جائزة التفوق للمتقدمين بأشخاصهم استيفاء الأوراق الآتية بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة "Word".- صورة من بطاقة الرقم القومي.- صورة شخصية حديثة.-تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.- مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقديم ما يثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري للمرشح.وعلى المتقدم أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية، مع ضرورة أن يكون على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلًا، وأن يكون قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع في مجالات الفــنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، مدة خمس عشرة سنة على الأقل، ولم يتوقف إلى الآن، وأن تكون البحوث أو المؤلفات أو الأعمال سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.كما يجب ألا يكون قد سبق حصول المرشح أو المتقدم على إحدى الجوائز التشجـــيعية من المجلس الأعلى للثقافة، ما لم يكن قد مضى على منحه إياها خمس سنوات على الأقل، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة لا بد من الاتصال به لاختيار إحداها ويوقع على ذلك.- أن يقدم طلبًا على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المجلس الأعلى للثقافة "الإدارة العامة لجوائز الدولة والمســـابقات" (1 شارع الجبلاية- الأوبرا– الجزيرة– القاهرة).ولمن يرغب في التقدم أو الترشح لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020.