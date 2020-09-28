وزير التعليم: بذلنا مجهودًا كبيرًا للارتقاء بالتعليم الفنى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا للارتقاء بالتعليم الفني في مصر، خصوصًا مع تنوع مجالاته بوجه عام.وكشف شوقي، في كلمته خلال حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية اليوم، عن استهداف الوصول بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة بحلول 2030، في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.من جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن التعليم الفني في مصر يحظى بأهمية كبري، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى الارتقاء بالتعليم الفني بما يحقق رؤية مصر 2030، مضيفًا أن الوزارة تحركت لتطويره وتخريج جيل جديد، كما تسعى إلى التميز من خلال مدارس التكنولوجيا، لافتًا إلى أن نظرة المجتمع بدأت تتغير تجاه التعليم الفني، وهو مؤشر على أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح.وأضاف، أن الوزارة واجهت تحديًا كبيرًا خلال أزمة فيروس كورونا، وأثبتت باليقين أن التعليم الفني قادر على تجاوز الأزمة.