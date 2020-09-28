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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم: سنصل إلى 100 مدرسة «تكنولوجية تطبيقية» بحلول 2030

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:19 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية خلال حفل تكريمهم بديوان عام الوزارة اليوم قائلًا (أنتم الهدف اليوم).

وأضاف شوقي، خلال حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية، اليوم الإثنين؛ أنه يشكر كل القائمين على التعليم الفني لأنهم عملوا ملحمة في إتمام الثانوية الفنية "مجهود يشكروا عليه".

وأشار إلى أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني في مصر تختلف عنها بالمجتمعات الآخرى، ونريد أن يكون التعليم الفني هو المصدر الأول للسوق؛ وأن تظهر نتيجة تطويره سريعًا.

ووعد وزير التعليم بزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 100 مدرسة في 2030.

واختتم شوقي أن مصر تعيش "الوقت الذهبي" للتعليم الفني؛ مؤكدًا أن تفوق الفتيات واقتحامهم المجال أمر جميل.

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