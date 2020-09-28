رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حار ورياح معتدلة.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:15 م
طقس الثلاثاء
طقس الثلاثاء
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار على القاهرة والوجه البحري نهارًا مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مصحوبًا برياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد مصحوبًا برياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأفادت الهيئة أن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأوضحت أن طقس شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، يبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 33 24
وادى النطرون 35 23
طنطا 35 23
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 24
بلطيم 33 24
مطروح 32 22
السلوم 35 24
سيوة 40 23
بورسعيد 33 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 38 24
نخل 36 18
نويبع 36 27
طابا 34 26
كاترين 32 16
الطور 33 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 27
الفيوم 40 24
بني سويف 40 24
المنيا 40 24
أسيوط 41 24
سوهاج 41 25
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 43 26
شلاتين 39 27
أبورماد 38 28
حلايب 35 28
رأس حدربه 35 28

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر اليورو اليوم الإثنين 28-9-2020 فى البنوك المصرية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

«الصحة العالمية» تكشف آخر تطورات لقاح كورونا الأربعاء

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

الصور

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

الأكثر قراءة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

إيناس عبدالدايم تجدد الثقة في الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

«عم عشم مات».. مفردات «البيع» في الحارة المصرية

ناصر عراق: جمال عبد الناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

هشام عزمي: عبد الناصر عاش مناصرا للعروبة مناهضا للاستعمار