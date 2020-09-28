حار ورياح معتدلة.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار على القاهرة والوجه البحري نهارًا مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مصحوبًا برياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد مصحوبًا برياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.وأفادت الهيئة أن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.وأوضحت أن طقس شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، يبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 33 24وادى النطرون 35 23طنطا 35 23شبين الكوم 35 23دمنهور 34 24بلطيم 33 24مطروح 32 22السلوم 35 24سيوة 40 23بورسعيد 33 25دمياط 32 25الزقازيق 35 24المنصورة 34 23الإسماعيلية 36 23السويس 36 24العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 38 24نخل 36 18نويبع 36 27طابا 34 26كاترين 32 16الطور 33 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 38 28مرسى علم 37 27الفيوم 40 24بني سويف 40 24المنيا 40 24أسيوط 41 24سوهاج 41 25قنا 41 26الأقصر 42 26أسوان 42 28إدفو 42 27أبوسمبل 42 27الوادى الجديد 43 26شلاتين 39 27أبورماد 38 28حلايب 35 28رأس حدربه 35 28