الغضبان يستقبل رئيس «اتحاد الصناعات» ومدير نوادى القوات المسلحة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء محمود صبحى نائب مدير إدارة نوادى القوات المسلحة، ومهندس محمد زكى السويدى رئيس هيئة اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.ورحب اللواء عادل الغضبان بالحضور، مؤكدًا أهمية الزيارة فى التعاون مع هيئة اتحاد الصناعات المصرية فى دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بمحافظة بورسعيد، موضحًا أن بورسعيد شهدت تقدمًا كبيرًا في المستوى الصناعى الاقتصادى من خلال إقامة كيانات صناعية عملاقة على أرض بورسعيد.ولفت إلى دخول صناعات تقام لأول مرة بالمحافظة ما أسهم فى تحقيق طفرة فى الإنتاج والصناعة، والارتقاء بالصناعة المحلية وخلق فرص عمل متنوعة للشباب، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتحقيق أعلى مستوى من التقدم الصناعي الذي يخدم المحافظة وأبناءها.