صرف 450 جنيهًا للعاملين بالأوقاف لجهودهم فى ضبط شئون المساجد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة، نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة.وشكر الوزير العاملين على ما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها، وأن المكافأة إسهامًا من الوزارة في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.