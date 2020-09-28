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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

البنك التجاري الدولي يجدد التزامه بممارسات الاستدامة البيئية عبر إطلاق جائزة أمل العربي المخصصة لمبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:01 م
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي CIB
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أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن فوز فرعي الغردقة والمهندسين في المسابقة التي أطلقها لتشجيع مبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة خلال الربع الثاني من عام 2020، وهي مبادرة صممت خصيصًا لرفع الوعي لدى الموظفين بأهمية ممارسات الاستدامة وتشجيعهم على المشاركة في جميع الأنشطة والمبادرات التي يتبناها. وقد نجح البنك على مدار سنوات في تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة عبر دمج أفضل معايير وممارسات الاستدامة بجميع عملياته وأنشطته التشغيلية.
وفي هذا السياق، أشاد محمد سلطان، الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي، بفوز فرعي الغردقة والمهندسين بجائزة مبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة خلال الربع الثاني من 2020. وأكد على التزام البنك بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية بجميع أنشطته التشغيلية، وهو ما انعكس في هذه المسابقة التي تأتي في إطار جهوده للحد من الآثار السلبية لعملياته التشغيلية على البيئة وكذلك التزامه بتطبيق أعلى معايير مراقبة وقياس وإدارة الموارد البيئية.
وعلى هذه الخلفية، قام البنك خلال عام 2019 بالتوسع في تقييم البصمة الكربونية وذلك من خلال تقرير خاص ليشمل جميع فروعه ومقراته بهدف خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الكهرباء والمياه والورق، وتسريب مبردات المياه، واستخدام وسائل النقل الجوي والبري والمخلفات. وخلال عام 2018، أظهرت التقارير أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية اليومية قد بلغت 36,373.09 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون، مما اضطر البنك إلى وضع خطة حاسمة للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 10% بحلول عام 2025. جدير بالذكر أن مجموعة من الإدارات الداخلية بالبنك قامت بالإشراف على تنفيذ تلك الجهود ومن بينها، إدارة المرافق، ومشروعات المنشآت وخدمات المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف المبادرة إلى رصد استهلاك الورق والطاقة في جميع فروع CIB، فضلًا عن تشجيع الموظفين على تبني أفكار وحلول ابتكارية لتعزيز ممارسات الاستدامة. وقد جاء في صدارة فروع CIB في خفض استهلاك الورق والطاقة فرعي الغردقة والمهندسين بنسبة 65% بمعدل 70 ألف ورقة، ونسبة 38% بمعدل 41 ألف كيلو وات وذلك خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتقديرًا لهذه الجهود، تم منح الفرعين جائزة أمل العربي، والتي سميت بهذا الاسم تخليدًا لإنجازاتها كأحد أبرز المهتمين بأنشطة التنمية المستدامة في البنك التجاري الدولي.
جدير بالذكر أن البنك قد حرص على تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي المصري منذ عام 2013 لتحقيق التوازن المنشود بين المسؤولية الاجتماعية والبيئية التي تقع على عاتقه تجاه المجتمعات المحيطة بأعماله وبين تحقيق الأرباح، وتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي إطار جهوده لتبني معايير جديدة للاستدامة في القطاع المصرفي بالمنطقة، قام البنك خلال عام 2020 بتأسيس إدارة للتمويل المستدام، وهو أول بنك في مصر يقوم بهذه الخطوة بهدف ترسيخ ثقاقة الاستدامة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله فضلًا عن توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية.

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