رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بإنجاز منظومة الرى الحديث

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:32 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع فريق عمل تطوير تحديث منظومة الري الحقلي بالوزارة بحضور مديريات الزراعة التي ينفذ فيها المشروع.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المنظومة، ومتابعته لهذا الملف بشكل مستمر، للانتهاء من تطوير الري، ضمن مساحة المليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وكلف القصير، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المدير التنفيذي للمشروع بالتوسع في عقد ندوات توعوية وإرشادية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يسهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلًا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وأكد وزير الزراعة  عقد اجتماع شهري بأعضاء المنظومة، لبحث مستوى التقدم والإنجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، في سبيل إنجاز أكبر قدر منها في أسرع وقت ممكن.

وشدد القصير على مسئولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والحصر الفعلي على أرض الواقع، والتواصل مع المزارعين، لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عليهم، للتحول إلى نظم الري الحديث، لافتًا إلى أن أعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، وإعداد التصاميم، والاتفاق مع الشركات بأقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلًا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل التقى وزير الزراعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث الإسراع في تنفيذ المنظومة بالمحافظة، حيث تمتلك الوادي الجديد أكثر من ٢٠٥ آلاف فدان من الأراضي المستهدف تحديث وتطوير الري فيها.

ومن جانبه أشار الزملوط إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتيسير على مزارعي المحافظة، وتوفير سبل الدعم الفني لهم، فضلًا عن إرشادهم وتوعيتهم بأهمية استخدام النظم الزراعية الحديثة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

حريق «شدات خشبية» بكوبري تحت الإنشاء في المرج

الصور

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

صفاء عبدالمنعم: عبدالناصر لن يُنسى أبدًا

هشام عزمي: عبدالناصر عاش مناصرًا للعروبة مناهضًا للاستعمار