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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يبحث حل مشكلات مشروعات محطات المياه بالأقصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:42 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد أبوسنة رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد يحيى أبوزيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة إسنا، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومستشار المشروعات بالمحافظة، ومسئولي شركة المقاولون العرب بالأقصر.

وناقش الاجتماع أهم المشكلات والعوائق التى تعطل مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، والتى على رأسها مشروع صرف صحى متكامل الزينية، ومشروع صرف صحى العديسات (الطود القديمة)، ومشروع صرف صحى البغدادى، ومشروع صرف صحي الحبيل، ومشروع صرف صحى الرياينة بأرمنت، خزان مياه شرب عالى بالرياينة سعة 1000 م3، وشبكات الانحدار بنجع دنجل أرمنت.

وأكد اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى توفير التمويل اللازم لإنهاء المشروعات المعطلة مع التواصل مع وزارة الرى لاستخراج تراخيص الصرف على المصارف لخطوط السيب النهائية لمحطات المعالجة بكل من إسنا وأرمنت والزينية، كما كلف المهندس المسئول بعمل تقرير جسات مختلفة لخط المياه بالجبيل لرصد مشكلات الخطوط بهذه المنطقة لوضع أنسب الحلول لها.

وأوضح العميد المهندس يحيى أبوزيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه فى ضوء الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020- 2021 سيتم دخول محطة صرف صحى الزينية للخدمة بشكل جزئي منتصف ديسمبر المقبل، ومحطات صرف صحي البغدادى (البوستر والشيخ البغدادى) والعديسات (الطود القديمة)، و(نجع مسلم ونجع حسين حسن) منتصف يناير المقبل بعد استكمال أعمال الرفع الخاصة بهما.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مراكز ومدن المحافظة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع لضمان وصول المياه وشبكات الصرف لكل بيت.

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