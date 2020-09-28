تباين أداء مؤشرات البورصة بالختام.. والسوقى يربح 1.6 مليار

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية وتبادل المراكز الشرائية بين أسهم السوق المختلفة، حيث ارتفع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقًا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة.